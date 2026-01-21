Önce maç sonra transfer görüşmesi! Galatasaray ile Atletico masaya oturuyor

Galatasaray'ın listesindeki bir diğer isim ise West Ham United'ın 6 numarası Soungoutou Magassa. Noa Lang transferiyle yabancıda +2 kontenjanına öncelik verecek olan sarı-kırmızılıların, 2003 doğumlu olan Magassa ile ilgilenmesinin sebeplerinden biri olarak bu durum gösterildi.