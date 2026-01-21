Önce maç sonra transfer görüşmesi! Galatasaray ile Atletico masaya oturuyor

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu akşam sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk edecek. Sarı-kırmızılı kurmayların maçın ardından İspanyol yetkililerle pazarlık için masaya oturması bekleniyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Atletico Madrid'den Thiago Almada'yı aldı.
Sarı-kırmızılıların bu transfer için Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle İstanbul'a gelen Atletico Madrid yönetimiyle görüşmelerde bulunması bekleniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid maçı sırasında yönetimler arasında Almada transferi için görüşmeler yapılacak. Almada bu sezon İspanyol devinin formasıyla 18 maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
Galatasaray'ın listesindeki bir diğer isim ise West Ham United'ın 6 numarası Soungoutou Magassa. Noa Lang transferiyle yabancıda +2 kontenjanına öncelik verecek olan sarı-kırmızılıların, 2003 doğumlu olan Magassa ile ilgilenmesinin sebeplerinden biri olarak bu durum gösterildi.