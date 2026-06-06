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Önder Özen eski Beşiktaşlıyı işaret ederek açıkladı: ‘Vincenzo’yu onun onayıyla getirdik’

Önder Özen eski Beşiktaşlıyı işaret ederek açıkladı: ‘Vincenzo’yu onun onayıyla getirdik’

15:466/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Vincenzo Italiano’nun transfer sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın sonrasında takımı Vincenzo Italiano'ya emanet ederek futbol kamuoyunda büyük ses getiren Beşiktaş'ta, bu dev operasyonun perde arkası resmen aralandı. 


Siyah-beyazlıların Futbol Direktörü Önder Özen, düzenlenen basın toplantısında İtalyan teknik adamın transfer sürecine dair çarpıcı bir deşifreye imza attı.


Yeni sezon yapılanması ve teknik direktör tercihi hakkında medyanın karşısına geçen Önder Özen, Vincenzo Italiano isminin masaya nasıl geldiğini ve nihai kararın nasıl alındığını tüm çıplaklığıyla anlattı. 


Önder Özen, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano’yu eski Beşiktaşlı Gökhan Keskin’den aldıkları olumlu rapor doğrultusunda transfer ettiklerini belirtti. 

Önder Özen ayrıca Gökhan Keskin’in yakın zamanda Beşiktaş’ta resmen göreve başlayacağını da açıkladı.

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