Önder Özen'in sözleri netleşti: Beşiktaş'ın görüştüğü 3 isim ortaya çıktı

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in "Finale yaklaştığımız üç oyuncu var" sözlerinin ardından siyah-beyazlıların görüştüğü isimler belli oldu.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Futbol Direktörü Önder Özen'in yaptığı açıklamanın ardından siyah-beyazlıların görüştüğü futbolcular belli oldu.
Önder Özen, yaptığı açıklamada, "Transferinde finale yaklaştığımız üç oyuncu var. Üç oyuncudan ikisinin kendisiyle anlaştık. Birinin kulübüyle anlaştık. Kendisiyle anlaşmayı bekleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan üç isim; Monaco'nun 21 yaşındaki sol beki Kassoum Ouattara, Clermont forması giyen gurbetçi sol bek İlhan Fakılı ve bonservisi Bayern Münih'te bulunan kaleci Alexander Nübel.
Siyah-beyazlıların Ouattara ve İlhan Fakılı ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı, Alexander Nübel transferinde ise son aşamaya geldiği belirtildi.
Haberde, Beşiktaş'ın İlhan Fakılı için Ligue 2 ekibi Clermont ile 2.5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.
Kassoum Ouattara transferinde ise Monaco ile pazarlıkların devam ettiği ifade edildi.
Fransız kulübünün genç sol bek için 8 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan pay talep ettiği kaydedildi.
Kaleci transferinde listenin ilk sırasında yer alan Alexander Nübel için Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 10 milyon euro teklif ettiği belirtildi.
Alman devinin ise 20 milyon euro talep ettiği ve taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.