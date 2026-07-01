Orkun Kökçü'den Dünya Kupası sonrası flaş Beşiktaş kararı

A Milli Futbol Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Orkun Kökçü, Türkiye'ye döner dönmez flaş bir karar verdi. İşte detaylar...
Yeni sezon çalışmalarına Dünya Kupası'na katılan futbolcularından yoksun başlayan Beşiktaş'a kaptanı Orkun Kökçü'den güzel haber geldi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Orkun Kökçü, Dünya Kupası sonrası tatilini erken bitirerek takımla birlikte olmayı tercih etti.
Milli futbolcunun, "Yapılacak işler varken tatile gerek yok" diyerek Slovakya'da gerçekleştirilecek kampa planlanandan erken katılma kararı aldığı ifade edildi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Midtjylland ile ilk maçı 23 Temmuz Perşembe günü oynayacak. Siyah-beyazlıların deplasmandaki rövanş maçı ise 30 Temmuz Perşembe günü.