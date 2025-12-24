Orkun Kökçü’den maç sonu flaş açıklama: ‘Psikolojimizi bozuyor’

Ziraat Türkiye Kupası’na Fenerbahçe galibiyetiyle başlayan Beşiktaş’ta maçın kahramanlarından Orkun Kökçü, flaş açıklamalarda bulundu. Milli yıldız bir önceki derbide gördüğü kırmızı kartı ve hakem kararlarını değerlendirdi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak kupaya 3 puanla başladı.
Orkun Kökçü maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kökçü; “Oyun hakimiyeti bizdeydi. Son dakika golleri de böyle maçlarda daha güzel oluyor aslında. Seneyi üst üste böyle galibiyetlerle kapatmak güzel bizim için.
Antalya'da kendimizi iyi hazırlayacağız ikinci yarıya. Geçen Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüm. Tamam, o doğru karardı ama Trabzonspor maçında mesela hemen bir kart çıkıyor, korkuyoruz mücadele ederken. Bugün de aynı şekilde. Bizim de psikolojimizi bozuyor.
Hakem haklıysa atabilir ama hemen VAR'a gidiyorlar. El Bilal aşile basıyor ama ertesi gün Fenerbahçe maçında oluyor, yok. Öyle bir kararı görünce kendimi tutuyorum ama bir çözümünü bulacağız.” ifadelerini kullandı.