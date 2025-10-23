Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Osimhen için bomba transfer iddiası: Ünlü yorumcunun canlı yayındaki sözleri gündem oldu

Osimhen için bomba transfer iddiası: Ünlü yorumcunun canlı yayındaki sözleri gündem oldu

10:5623/10/2025, Perşembe
G: 23/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, dün akşam RAMS Park'ta Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek 6 puana ulaştı ve grupta liderliğini sürdürdü. Maçın ardından eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Osimhen hakkında çarpıcı bir transfer iddiasında bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Mücadeleyi Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, Osimhen'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nihat Kahveci şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen buralarda yine dikkatleri üzerine çekiyor. Icardi'nin son vuruşu olsa Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, Bayern Münih direkt alır. Son vuruşu Icardi gibi olsa... Diğer her şey zaten var. Gol atıyor, demek istediğim iyi anlaşılsın. Son vuruşu Icardi seviyesinde olsa Barcelona falan gözü kapalı alır.


Isak nedir abi! İyi topçu ama o paraların topçusu değil. Real Sociedad'da oynadı. Adam golcü de bahsettiğimiz paralar... Osimhen 75, Isak 140! Yok abi ya! Osimhen'i mi alırsın Isak'ı mı alırsın?"


#Galatasaray
#Osimhen
#Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Polis Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? 33. Dönem POMEM Başvurusu Tarihleri ve Aranan Şartlar