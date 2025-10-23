Osimhen için bomba transfer iddiası: Ünlü yorumcunun canlı yayındaki sözleri gündem oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, dün akşam RAMS Park'ta Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek 6 puana ulaştı ve grupta liderliğini sürdürdü. Maçın ardından eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Osimhen hakkında çarpıcı bir transfer iddiasında bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Mücadeleyi Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, Osimhen'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nihat Kahveci şu ifadeleri kullandı:
"Osimhen buralarda yine dikkatleri üzerine çekiyor. Icardi'nin son vuruşu olsa Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, Bayern Münih direkt alır. Son vuruşu Icardi gibi olsa... Diğer her şey zaten var. Gol atıyor, demek istediğim iyi anlaşılsın. Son vuruşu Icardi seviyesinde olsa Barcelona falan gözü kapalı alır.
Isak nedir abi! İyi topçu ama o paraların topçusu değil. Real Sociedad'da oynadı. Adam golcü de bahsettiğimiz paralar... Osimhen 75, Isak 140! Yok abi ya! Osimhen'i mi alırsın Isak'ı mı alırsın?"