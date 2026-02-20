Osimhen için gelmişlerdi! Galatasaraylı yıldıza hayran kaldılar

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u konuk ettiği maça Victor Osimhen'i izlemeye gelen Avrupalı scoutlar, sarı-kırmızılı takımın bir başka yıldızına hayran kaldı.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen dev kulüplerin kıskacında. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Juventus maçında Osimhen'i takip etmek için stada gelen scout ekipleri, farklı bir ismi beğendi.
Osimhen'i yerinde takip eden Avrupalı scoutlar, Sabah'ta yer alan habere göre Gabriel Sara'ya hayran kaldı. 5-2 sona eren Juventus maçında 1 gol, 1 asistle oynayan ve maçın adamı seçilen Gabriel Sara son dönemdeki çıkışıyla dikkat çekiyor.
Son 5 resmi maçta 5 gollük katkı veren Gabriel Sara, yaptığı ekstra çalışmaların karşılığını almaya başladı.
İngiltere Premier Lig'den talipleri olan Gabriel Sara için Galatasaray'ın planı ise hazır. Buna göre sarı-kırmızılılar, Brezilyalı orta saha oyuncusu için 30 milyon euronun üzerinde bir bonservis bekliyor. Bu da rekor anlamına geliyor.
Hatırlanacağı üzere Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı 30 milyon euro ile Sacha Boey olmuştu. Sarı-kırmızılılar, 2023-24 sezonunun devre arasında rekor bedelle Bayern Münih'e gönderdiği Fransız sağ beki, geride bıraktığımız kış transfer döneminde 500 bin euroya yarım sezonluğuna kiralamıştı.