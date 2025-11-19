Yeni Şafak
Galatasaray'ın süper yıldızı Osimhen İstanbul'da: Uçaktan iner inmez sakatlığı için flaş açıklama!

07:5919/11/2025, Çarşamba
G: 19/11/2025, Çarşamba
Nijerya Milli Takımı ile Dünya Kupası elemelerinde sakatlık geçiren Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, durumu netleştirmek ve tedavi sürecini başlatmak üzere İstanbul'a geldi. Futbolcunun sakatlığının boyutu hakkında endişe duyan binlerce sarı-kırmızılı taraftarı rahatlatan ilk açıklama, havaalanında bizzat kendisinden geldi. Peki, Osimhen sakatlandı mı, Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? İşte detaylar.

Yıldız oyuncu ülkeye döner dönmez sakatlığı hakkında bizzat açıklamada bulundu.


Osimhen sakatlandı mı, Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?


A Spor'a konuşan Osimhen, "Durumum çok ciddi değil," diyerek ilk teşhisini paylaştı.

Yıldız golcünün, son durumunun kesinleşmesi ve sahalara dönüş tarihinin belirlenmesi için yarın detaylı bir MR kontrolüne girmesi bekleniyor.


