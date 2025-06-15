Osimhen'den Galatasaray yönetimine flaş yanıt! Tarih verdi

Şampiyon Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı henüz netleşmezken son kararı sorulan Nijeryalı futbolcudan yönetime flaş bir yanıt geldi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen'in gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini koruyor.
Al-Hilal'e defalarca reddeden Victor Osimhen, İngiltere Premier Lig ekiplerinden teklif bekliyor.
Nijeryalı yıldız için fırsat kollayan Galatasaray da oyuncuyla sürekli temas halinde.
Sabah'ın haberine göre Galatasaray yönetimi Osimhen'e bir an önce karar vermesi için mesaj gönderdi.
Osimhen'in Galatasaray yönetimine cevabının "Bana 1 hafta daha süre verin" olduğu haber detayında yer aldı.
Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüye yıllık 15 milyon Euro maaş ve her sezon için 10 milyon euro reklam ve sponsorluk garantisi vermişti.