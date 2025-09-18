Osimhen'den Galatasaray'ı yıkan haber! Dönüşü o maça kaldı

Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt maçında forma giyemeyecek olan Victor Osimhen'in dönüşünün uzadığı bildirildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sezonu Eintracht Frankfurt deplasmanında açıyor. Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmada en etkili gol silahı Victor Osimhen'den mahrum olacak.
Nijerya Milli Takımı'ndaki sakatlığı sonrası Eyüpspor maçında forma giyemeyen yıldız golcü, Frankfurt karşılaşmasında da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
Okan Buruk'un sakatlığı nedeniyle oynayabilecek düzeyde olmadığını belirttiği Osimhen'den Süper Lig için de kötü haber geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Victor Oismhen'in bu hafta sonu Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçında da forma giymesi zor.
Nijeryalı golcünün, 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçına kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.