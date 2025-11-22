Yeni Şafak
Osimhen'in gitmek istediği takımı açıkladı! "Özel jeti bile hazırdı"

12:3122/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'le ilgili son açıklama, gündeme bomba gibi düştü. Fransız muhabir Fabrice Hawkins, oyuncunun gitmek istediği takımı ve transferin gerçekleşmeme nedenini duyurdu.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'le ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Fransız muhabir Fabrice Hawkins, Canal Supporters adlı siteye yaptığı açıklamada, oyuncunun gerçekleşmeyen transferini duyurdu.

Hawkins, "Victor Osimhen kadar PSG'ye transfer olmak isteyen çok az oyuncu tanıyorum. Sadece Paris'i istiyordu. Özel jet rezervasyonu yapmak için hazır bekliyordu." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı futbolcunun Fransız devine transferinin gerçekleşmeme nedenini de anlatan Hawkins, "Victor Osimhen’in Luis Campos'la iyi bir ilişkisi vardı. Campos, Luis Enrique'yi bu transfere ikna etmeye çalıştı ancak Luis Enrique oyun sistemine uymadığı için böyle bir profilin yüksek bedeller karşılığında transferini istemedi." şeklinde konuştu.

Galatasaray, 26 yaşındaki Nijeryalı yıldızın bonservisini sezon başında Napoli'den 75 milyon euro karşılığında almıştı.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Paris Saint-Germain
