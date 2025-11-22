Osimhen'in gitmek istediği takımı açıkladı! "Özel jeti bile hazırdı"

Nijeryalı futbolcunun Fransız devine transferinin gerçekleşmeme nedenini de anlatan Hawkins, "Victor Osimhen’in Luis Campos'la iyi bir ilişkisi vardı. Campos, Luis Enrique'yi bu transfere ikna etmeye çalıştı ancak Luis Enrique oyun sistemine uymadığı için böyle bir profilin yüksek bedeller karşılığında transferini istemedi." şeklinde konuştu.