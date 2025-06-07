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Osimhen’in transferi Fenerbahçe’ye yarayacak: Yıldız futbolcunun ayrılığı kesinleşti

Osimhen’in transferi Fenerbahçe’ye yarayacak: Yıldız futbolcunun ayrılığı kesinleşti

13:497/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin uzun zamandır peşinde olduğu yıldız futbolcu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Victor Osimhen’in Al Hilal ile anlaştığı iddiaları güçlenirken Sırp golcünün takımdan ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe, transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.


Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’in, Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen’i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği ve Nijeryalı yıldızla anlaşmaya yakın olduğu iddiaları güçleniyor.


Bu gelişme, Fenerbahçe’nin uzun süredir radarında olan Al Hilal’in Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic’in takımdan ayrılmasını hızlandırdı.


Osimhen’in Al Hilal’e transferi gerçekleşirse, Mitrovic’in satışına onay verilecek ve Fenerbahçe, Sırp yıldızı kadrosuna katmak için avantajlı konuma geçecek.


30 yaşındaki Mitrovic, Al Hilal formasıyla bu sezon 36 maçta 28 gol 7 asist kaydetti.


Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.


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