Para teklif ettiler: "Türk Milli Takımı'nı değil, bizi seç!"

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türk Milli Takımı ile Mart ayında oynayacakları Play-Off maçı öncesinde ilk hamlesini yaptı. Lucescu, Türk Milli Takımı ile Romanya Milli Takımı arasında tercih yapacak olan 22 yaşındaki defans oyuncusu Ümit Akdağ'ı kadroya davet etmek için teklif yaptı.