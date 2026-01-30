Para teklif ettiler: "Türk Milli Takımı'nı değil, bizi seç!"

Türk Milli Takımı, Mart ayının sonunda Dünya Kupası'na katılmak için çok kritik bir maç oynayacak. Ay-Yıldızlıların rakibi Romanya olacak. Bu kritik mücadele öncesinde iki ülke federasyonları arasında sürpriz bir rekabet yaşanıyor.
Alanyaspor'da başarılı bir dönem geçiren Ümit Akdağ, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Akdağ için Süper Lig'in dev kulüpleri de takipte. Sol stoper bölgesinde oynayan oyuncu için önümüzdeki günlerde kritik görüşmelerin yapılacağı aktarılıyor.
Türkiye ve Romanya vatandaşlığı bulunan Ümit Akdağ, Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Romanya Milli Takımı'nın kendisiyle ilgilenmesi hakkında, "Türk Milli Takımı'nı da çalıştırmış Lucescu gibi bir hocanın seni istemesi özel bir duygu" ifadesini kullanmıştı.
Mircea Lucescu'nun Ümit Akdağ'a yakın ilgi göstermesinin ardından Türk Milli Takımı yetkililerinin de oyuncuyla görüştüğü ve kararını Ay-Yıldızlı formadan yana kullanmasını istediği belirtildi.
Alanyaspor'un iskeletinde önemli bir yeri bulunan oyuncu için Rumen yetkililerin temaslarını sıklaştırdığı ve milli takım tercihi konusunda oyuncuya maddi seçenekler de sunduğu öğrenildi.
Transfer döneminde adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan oyuncunun olası transferi sonrasında Türk Milli Takım havuzuna girmesi de muhtemel. Genç futbolcunun Şubat ayı içerisinde hangi milli takımda oynayacağını açıklaması bekleniyor.
Ümit Akdağ, Alanyaspor altyapısında forma giydikten sonra 2015-2017 yılları arasında Chelsea altyapısına geçiş yapmıştı. 22 yaşındaki defans oyuncusu geçtiğimiz sezonu da Fransa'nın Toulouse takımında kiralık olarak geçirmişti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da Ümit Akdağ ile bir görüşme yapılacağı aktarılıyor. İtalyan teknik adamın Akdağ'ın tavrına göre Romanya maçı öncesinde genç oyuncuya davet gönderebileceği ifade ediliyor.