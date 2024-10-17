Paul Pogba’dan çarpıcı açıklama: ‘Mourinho ile konuşmam lazım’

Futboldan 4 yıl men cezası alan Fransız yıldız Paul Pogba’nın CAS’ın kararıyla cezası 18 aya indirilmişti. 10 Mart 2025’te sahalara geri dönecek yıldızın hangi takımda oynayacağı ise birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Pogba’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ise Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. İşte detaylar.
Doping yaptığı gerekçesiyle önce 4 yıl futboldan men cezası alan ancak 4 Ekim'de Spor Tahkim Mahkemesi CAS tarafından cezası 18 aya indirilen Paul Pogba, 10 Mart 2025'te sahalara geri dönecek.
31 yaşındaki Fransız yıldız, uzun süren sessizliğini bozdu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile 2016'da birlikte çalışan Paul Poga, "İlişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk.
Her şey harika başladı, Manchester'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Onunla konuştum ve beni geri dönmeye ikna etti.
Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum. Ben kavga etmedim. Kavgayı ben başlatmadım.
Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum. Ben kavga etmedim. Kavgayı ben başlatmadım.
Ama bir gün birlikte oturup bu konuyu konuşmamız gerekecek." dedi.