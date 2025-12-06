Penaltı mı değil mi? Türkiye'nin konuştuğu pozisyonla ilgili eski hakemler bakın ne dedi

Galatasaray’ın Samsunspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada gündem, tartışmalı penaltı pozisyonu oldu. Türkiye’nin konuştuğu pozisyonu eski hakemler yorumlarken, yaşanan görüş ayrılıkları dikkati çekti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında evinde ağrıladığı Samsunspor’u 3-2 mağlup etti.
Maçın son bölümünde gelen tartışmalı penaltı pozisyonu, skorun gölgesinde gecenin en çok konuşulan anı oldu.
Pozisyon, Galatasaray ceza sahası içerisinde Kazımcan Karatş'ın topa müdahalesiyle gerçekleşti. Samsunspor cephesi, oyuncunun kolundaki hareketin penaltı olduğunu savunurken; Galatasaraylılar ve maçın hakemi pozisyonun normal olduğunu iddia etti.
Penaltı verilmesi gerektiğini savunan isimler arasında Fırat Aydınus, Bünyamin Gezer, Bülent Yıldırım ve Deniz Ateş Bitnel yer aldı.
Eski hakemlerden Deniz Çoban ve Bahattin Duran ise pozisyonun penaltı olmadığını ve devam kararının doğru olduğunu savundu.