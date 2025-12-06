Penaltı mı değil mi? Türkiye'nin konuştuğu pozisyonla ilgili eski hakemler bakın ne dedi

Pozisyon, Galatasaray ceza sahası içerisinde Kazımcan Karatş'ın topa müdahalesiyle gerçekleşti. Samsunspor cephesi, oyuncunun kolundaki hareketin penaltı olduğunu savunurken; Galatasaraylılar ve maçın hakemi pozisyonun normal olduğunu iddia etti.