Pep Guardiola’dan Gazze mesajı: ‘Çocuklarımız tehlikede olacak’

Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola kendisi için düzenlenen törende Gazze için konuştu. Guardiola’nın Gazze’de yaşanan zulüm için söylediği sözler ayakta alkışlandı.
Dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola, İsrail'in Gazze'deki soykırımına kayıtsız kalmadı.
Manchester Üniversitesi tarafından fahri doktora ünvanı verilen Pep Guardiola, kendisi için düzenlenen törende Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi.
Pep Guardiola'nın Gazze mesajı şöyle:
"Gazze'de gördüklerimiz bana acı veriyor. Bu bir ideoloji meselesi değil. Bu 'Ben haklıyım, sen haksızsın' meselesi de değil.
Belki 4 yaşındaki çocukların bir bombayla öldürülmesini ya da artık hastane bile olmayan yerlerde hayatlarını kaybetmelerini izlediğimizde, 'Bu bizim meselemiz değil' diye düşünüyoruzdur.
Tamam, böyle düşünebiliriz ama dikkatli olun. Bir sonraki olay bizimle ilgili olacak. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde çocuklarımız tehlikede olacak.
Üzgünüm ama bu kabus başladığından beri her sabah çocuklarım Maria ve Valentina'yı gördüğümde Gazze'deki bebekleri hatırlıyorum ve çok korkuyorum.