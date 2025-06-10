Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Pep Guardiola’dan Gazze mesajı: ‘Çocuklarımız tehlikede olacak’

Pep Guardiola’dan Gazze mesajı: ‘Çocuklarımız tehlikede olacak’

10:1010/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola kendisi için düzenlenen törende Gazze için konuştu. Guardiola’nın Gazze’de yaşanan zulüm için söylediği sözler ayakta alkışlandı.

Dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola, İsrail'in Gazze'deki soykırımına kayıtsız kalmadı.


Manchester Üniversitesi tarafından fahri doktora ünvanı verilen Pep Guardiola, kendisi için düzenlenen törende Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi.


Pep Guardiola'nın Gazze mesajı şöyle:


"Gazze'de gördüklerimiz bana acı veriyor. Bu bir ideoloji meselesi değil. Bu 'Ben haklıyım, sen haksızsın' meselesi de değil. 

Belki 4 yaşındaki çocukların bir bombayla öldürülmesini ya da artık hastane bile olmayan yerlerde hayatlarını kaybetmelerini izlediğimizde, 'Bu bizim meselemiz değil' diye düşünüyoruzdur.


Tamam, böyle düşünebiliriz ama dikkatli olun. Bir sonraki olay bizimle ilgili olacak. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde çocuklarımız tehlikede olacak.


Üzgünüm ama bu kabus başladığından beri her sabah çocuklarım Maria ve Valentina'yı gördüğümde Gazze'deki bebekleri hatırlıyorum ve çok korkuyorum.


#Pep Guardiola
#Gazze
#Manchester City
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nüfusu en kalabalık ilçelerin listesi güncellendi! 82. 83. 84. kodlu plakaları hazır adaylar