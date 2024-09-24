EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor: Neye uğradıklarını şaşırdılar

Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor: Neye uğradıklarını şaşırdılar

Haber Merkezi
09:3024/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bıraktırmaya devam ediyor. Boavista deplasmanında 2 asist yapan Kerem Aktürkoğlu için Portekiz basını övgü dolu sözler kullandı.

Benfica'da forma giyen milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu adeta bir resital sunuyor.

Gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Kerem, Portekiz basınında da gündem oldu.

Karşılaşmada biri Orkun'a olmak üzere iki asist yapan Aktürkoğlu, herkesi kendisine hayran bıraktırdı.


Mücadele esnasında Kerem'e nazar da değdi. Bir pozisyonda rakibiyle çarpıştı ve yüzüne darbe aldı.


Oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde görüntülenen Kerem'in gözü morardı.

Portekiz basınıysa Kerem hakkında şu ifadeleri kullandı:

GLOROSIO 1904: "Aktürkoğlu, Hogwarts'ın büyüsünü Bessa'ya taşıdı"

A BOLA: "Harry Potter iki asistle büyüledi. Aktürkoğlu yine Kırmızılar'ın galibiyetinde belirleyici oldu ve bu kez iki gol atarak cömert bir rol oynadı. Sanki sihirli bir değnek değmiş gibi, Harry Potter 59. dakikada büyük bir gol fırsatını kaçırdı."


ZEROZERO: "Aktürkoğlu soldan iyi bir hareketle Pavlidis'i topla buluşturdu ve Yunan oyuncu, topu ağlara gönderdi. Aktürkoğlu daha sonra adını golcüler listesine ekleme şansına sahipti ancak fırsatı kaçırdı."


RECORD: "Orkun, maçın öne çıkan isimlerinden biriydi. Vatandaşı Aktürkoğlu ise her zaman takımın en yerinde duramayan oyuncularından biri oldu ama tam olarak istediği gibi bir gece geçiremedi. Birkaç şansı harcadı ama maçı da iki asistle tamamladı."


NOTICIASAOMINUTO: "Benfica, Bessa'yı 'Türk hamamına' çevirdi."

#Kerem Aktürkoğlu
#Benfica
#Orkun Kökçü

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
THY indirimli uçak bileti kampanyası başlattı: Fiyatlar 849 liradan başlıyor