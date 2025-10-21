Yeni Şafak
PSG, Leverkusen'i gol yağmuruna tuttu: 7-2 (Maç özeti)

23:5721/10/2025, Salı
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverler unutulmaz bir gece yaşadı. Almanya'nın BayArena Stadı’nda oynanan mücadelede Bayer Leverkusen, sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain (PSG) karşısında adeta dağıldı. Leverkusen ile PSG arasında oynanan maç, tam 9 gole ve iki kırmızı karta sahne oldu. İşte heyecan dolu karşılaşmanın geniş özeti ve golleri...

Son şampiyon Paris Saint Germain, deplasmanda Bayer Leverkusen'i William Pacho, Desire Doue (2), Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembele ve Vitinha'nın golleriyle 7-2 yendi.

2 kırmızı kart, 9 gol!

Henüz 7. dakikada Willian Pacho’nun golüyle öne geçen PSG, dakikalar ilerledikçe oyunun temposunu tamamen eline aldı. Robert Andrich’in 33. dakikada kırmızı kart görmesi, ev sahibini erken zora soktu.


Leverkusen buna rağmen 38. dakikada Aleix García Serrano’nun penaltı golüyle skoru eşitledi, ancak bu denge uzun sürmedi.


Désiré Doué’nin 41. ve 45+3. dakikalardaki golleriyle soyunma odasına 3-1 önde giren Paris ekibi, ikinci yarıda da durmadı.


Hviça Kvaratskhelia (44’), Nuno Mendes (50’), Ousmane Dembélé (66’) ve Vitinha (90’) sahneye çıkarak skoru 7-2’ye taşıdı.

Alman temsilcisi ikinci yarının başında bir kez daha Aleix García Serrano (54’) ile gol bulsa da, farklı yenilgiden kurtulamadı.


90 dakikanın sonunda PSG, deplasmanda 7-2 kazanarak 9 puanla grupta liderliğe yükseldi. Leverkusen ise hem skor hem disiplinsizlik anlamında kötü bir sınav verdi.

BAYER LEVERKUSEN-PSG MAÇ ÖZETİ İZLE

