PSG'den Real Madrid'e dev ‘Çalma Operasyonu'! Yıldız futbolcuyu bedava transfer edecekler

15:0614/11/2025, Cuma
Real Madrid'de sözleşme yenileme görüşmeleri yürüten ancak henüz imza atmayan Vinicius Júnior hakkında flaş bir iddia geldi. Fransız devi Paris Saint-Germain'in, Sambacı yıldızı 2027 yılında sözleşmesi sona erdiğinde bedelsiz olarak kadrosuna katmak için şimdiden plan yaptığı öne sürüldü.

Real Madrid'in yıldız hücumcusu Vinicius Junior'un sözleşme yenileme görüşmeleri tıkanmışken, Fransız devi Paris Saint-Germain'den (PSG) şok bir hamle geldi.


Fichajes'in iddiasına göre PSG, 25 yaşındaki Brezilyalı sambacının 2027'de sözleşmesi sona erdiğinde serbest kalmasını fırsat bilerek onu kadrosuna katma peşinde. Kulüp yetkilileri, Vinicius'un Mbappe'nin boşluğunu dolduracak bir "megayıldız" olacağına inanıyor ve ona tam hücum özgürlüğü vaat ediyor.


PSG'nin yeni hücum mimarisinin lideri olarak gördüğü Vinicius, Fransız ekibinde Mbappe'nin üstlendiği rolün doğal varisi konumuna yükselecek. Bu transfer, PSG'nin Şampiyonlar Ligi hayallerini canlandıracak bir "kimlik değişimi" olarak nitelendiriliyor; kulüp, Vinicius'un etrafında yeni bir yıldız sistemi kurmayı planlıyor.


Xabi Alonso yönetiminde zaman zaman yedek kalan Vinicius, 2025/26 sezonunda FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da kapsayan 22 maçta sahne aldı. Sol kanat sihirbazı, bu periyotta 6 gol ve 5 asistlik etkileyici bir performans sergiledi, ancak yenileme görüşmelerindeki tıkanıklık ayrılık sinyalleri veriyor.


Bu iddia, Real Madrid cephesinde deprem etkisi yaratırken, PSG'nin 250 milyon euro'yu aşan bir bonservis rekoru kırma potansiyeliyle devreye girebileceği konuşuluyor. Vinicius'un geleceği, transfer döneminin en sıcak gündem maddesi haline geldi.

