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Arda Güler süre aldı: Real Madrid kazanarak liderliğe yükseldi | ÖZET

Arda Güler süre aldı: Real Madrid kazanarak liderliğe yükseldi | ÖZET

22:3119/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Real Madrid, La Liga'nın 20. hafta karşılaşmasında Las Palmas'ı 4-1 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 18. (p) ile 36. dakikada Kylian Mbappe (2), 33. dakikada Brahim Diaz ve 57. dakikada Rodrygo attı. Milli oyuncumuz Arda Güler oyuna sonradan dahil oldu. Real Madrid - Las Palmas maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İspanya La Liga'nın 20. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Las Palmas'ı 4-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Madrid'e galibiyeti getiren golleri 18. (p) ile 36. dakikalarda Kylian Mbappe, 33. dakikada Brahim Diaz ve 57. dakikada Rodrygo kaydetti. Las Palmas'ın tek golünü 1. dakikada Fabio Silva attı. Konuk ekipte Benito Ramirez 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Milli oyuncumuz Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı ve 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid ve Barcelona'nın puan kaybettiği haftada Real Madrid kazanarak puanını 46 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

REAL MADRİD - LAS PALMAS MAÇ ÖZETİ

Real Madrid - Las Palmas maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Real Madrid
#Las Palmas
#İspanya LaLiga

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