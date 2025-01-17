İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid evinde Celta Vigo ile karşılaştı. Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı ve uzatmalara gidildi. Dakika 70’de oyuna giren Arda Güler uzatmalarda 2 asist kaydederek takımını tek başına sırtladı. Real Madrid maçta 5-2’lik skorla galip ayrılarak bir üst tura yükseldi. Real Madrid - Celta Vigo maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Celta Vigo'yu ağırladı.
Real Madrid 37. dakikada Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Başkent ekibi ikinci yarının ilk dakikalarında Vinicius Jr. ile farkı ikiye çıkardı.
Milli futbolcu Arda Güler yedek başladığı maçın 70. dakikasında Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu.
Celta Vigo 83'te Bamba, 90+1'de Alonso ile bulduğu gollerle bir anda skoru 2-2'ye taşıdı ve maçı bu skorla uzatmalara götürdü.
Uzatmaların ilk yarısı da 2-2 sona ererken, 108'de Arda Güler'in asistinde Endrick, Real Madrid'i bir kez daha öne geçirdi.
112'de Valverde ile farkı ikiye çıkaran Real Madrid, 119'da yine Arda Güler'in asisti ve Endrick'in golüyle skoru belirledi.
Mücadeleyi Real Madrid, 5-2 kazanırken Ancelotti ve Tchouameni'ye yapılan ıslıklı protestolar dikkat çekti.
Sonradan oyuna giren Arda Güler ve Endrick maçın kaderini değiştirerek sosyal medyada gündem oldu.
2 futbolcunun performansı büyük övgü aldı. İspanyol basınında, "Arda Güler pişiriyor, Endrick yiyor. Real Madrid'i dertten çocuklar kurtardı." manşeti atıldı.
REAL MADRİD - CELTA VİGO MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
Real Madrid - Celta Vigo maç özetini izlemek için TIKLAYIN.