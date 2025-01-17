İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid evinde Celta Vigo ile karşılaştı. Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı ve uzatmalara gidildi. Dakika 70’de oyuna giren Arda Güler uzatmalarda 2 asist kaydederek takımını tek başına sırtladı. Real Madrid maçta 5-2’lik skorla galip ayrılarak bir üst tura yükseldi. Real Madrid - Celta Vigo maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /11 Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Celta Vigo'yu ağırladı.



2 /11 Real Madrid 37. dakikada Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.



3 /11 Başkent ekibi ikinci yarının ilk dakikalarında Vinicius Jr. ile farkı ikiye çıkardı.



4 /11 Milli futbolcu Arda Güler yedek başladığı maçın 70. dakikasında Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu.



5 /11 Celta Vigo 83'te Bamba, 90+1'de Alonso ile bulduğu gollerle bir anda skoru 2-2'ye taşıdı ve maçı bu skorla uzatmalara götürdü.



6 /11 Uzatmaların ilk yarısı da 2-2 sona ererken, 108'de Arda Güler'in asistinde Endrick, Real Madrid'i bir kez daha öne geçirdi.



7 /11 112'de Valverde ile farkı ikiye çıkaran Real Madrid, 119'da yine Arda Güler'in asisti ve Endrick'in golüyle skoru belirledi.



8 /11 Mücadeleyi Real Madrid, 5-2 kazanırken Ancelotti ve Tchouameni'ye yapılan ıslıklı protestolar dikkat çekti.

9 /11 Sonradan oyuna giren Arda Güler ve Endrick maçın kaderini değiştirerek sosyal medyada gündem oldu.



10 /11 2 futbolcunun performansı büyük övgü aldı. İspanyol basınında, "Arda Güler pişiriyor, Endrick yiyor. Real Madrid'i dertten çocuklar kurtardı." manşeti atıldı.

