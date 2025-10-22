Yeni Şafak
Real Madrid - Juventus Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

11:3422/10/2025, Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Real Madrid evinde Juventus’u konuk ediyor. Santiago Bernabeu’da bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek. Real Madrid'de sakatlıkları bulunan Trent, Ceballos, Rüdiger ve Mendy maçta forma giyemeyecek. Carvajal'in ise kırmızı kart cezası bulunuyor. Juventus cephesinde ise Bremer, Zhegrova, Cabal, Miretti ve Pinsoglio'nun sakatlıkları var. Peki, Real Madrid - Juventus ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Real Madrid - Juventus maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

Real Madrid - Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid'in konuğu Juventus oluyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve tabii spor kanalından yayınlanacak.


Mücadelede Slovak hakem Slavko Vincic düdük çalarken yardımcılığını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.


İspanyol devi Real Madrid, Marsilya ve Kairat Almaty maçlarından 3'er puan almayı başarmıştı. Eflatun-beyazlılar evinde oynayacağı mücadelede Juventus karşısında da kazanıp yoluna namağlup devam etmek istiyor.


İtalyan devi Juventus ise Devler Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamadı. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Alman kulübü Borussia Dortmund'la oynadığı 8 gollü maçtan beraberlikle ayrılırken ikinci hafta Villarreal deplasmanından da 2-2'lik eşitlikle dönmüştü.


İtalyanlar, zorlu İspanya deplasmanından galibiyetle ayrılıp "lig" aşamasındaki ilk galibiyetine kavuşmaya çalışacak.


REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇINDA EKSİK VE SAKAT VAR MI?



Real Madrid'de sakatlıkları bulunan Trent, Ceballos, Rüdiger ve Mendy maçta forma giyemeyecek. Carvajal'in ise kırmızı kart cezası bulunuyor. Juventus cephesinde ise Bremer, Zhegrova, Cabal, Miretti ve Pinsoglio'nun sakatlıkları var.


REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER


Real Madrid: Courtois, Valverde, Huijsen, Militao, Carreras, Arda Güler, Bellingham, Tchouameni, Mastantuono, Vinicius Jr., Mbappe


Juventus: Di Gregorio, Rugani, Kelly, Gatti, Kalulu, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso, Conceiçao, Kenan Yıldız, David

#Real Madrid
#Juventus
#Şampiyonlar Ligi
