Real Madrid’de yeni kriz: ‘Mbappe Vinicius’u eziyor’

Real Madrid’in PSG’den rekor bedelle transfer ettiği Fransız yıldız Kylian Mbappe son haftalardaki performansı ile dikkat çekiyor. Sürekli Vinicius Jr. ile kıyaslanan 26 yaşındaki yıldız kısa zamanda takımın gözdesi olmayı başardı. Eski Marsilya oyuncusu Eric Di Meco Real Madrid’de bu durumun bir kriz yaratacağını bildirdi. Detaylar haberimizde.

1 /11 Real Madrid, Kylian Mbappe'nin güçlü formunun takım arkadaşı Vinicius Junior'u "ezdiği" konusunda uyarıldı.



2 /11 Eski Marsilya oyuncusu Eric Di Meco, Super Moscato Show'da şunları söyledi:



3 /11 “Mbappé'yi transfer etmek Florentino Pérez'in hayaliydi. Hayalinin peşinden gitti.



4 /11 Çünkü Mbappé herkesin kadrosunda görmek istediği bir oyuncu. Ancak, aynı kümese iki horoz koyuyorsunuz.



5 /11 Mbappé ve Vinicius'un bir arada bulunmasının zor olacağını tahmin ediyorduk.

6 /11 Florentino Perez, Ancelotti'nin soyunma odasındaki sorunları çözeceğini düşündü.



7 /11 Önce kendimize Mbappé'nin çok şey kazanmış bu takıma uyum sağlayıp sağlayamayacağını sorduk.



8 /11 Sezon başında kendimize 'Ah, bir sorun çıkacak ve bunun bedelini o ödeyecek' dedik.



9 /11 Ama Mbappé'nin zihinsel ve sportif olarak bir canavar olduğunu unuttuk.

10 /11 Performansları ve tavrıyla, Vinicius'u çatlatmaya başladı. Mbappé onu eziyor."

