Rıdvan Dilmen: ‘Galatasaray-Samsunspor maçında hakemlerin aklında o olay vardı’

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde Samsunspor’u 3-2 mağlup etti. Maçın son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu büyük tartışmalara yol açtı. Ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen bu pozisyon hakkında flaş bir iddiada bulundu. İşte o sözler…
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği mücadeleyi Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi.
Karşılaşmanın son dakikasında Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonla ilgili konuşan Dilmen, hakemlerin düşünce tarzına dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Dilmen'in açıklamaları şöyle:
"Kazımcan kademedeyken top eline geliyor, açık el çünkü. IFAB, oyunculara 'elinizi bağlayın' diyor. Ne diyorlar buna penaltı diyorlar. VAR da var ama o anda VAR'ın ve orta hakemi aklına şu geliyor, özellikle VAR'ın: 'Geçen hafta Fenerbahçe-Galatasaray maçından sonra bir sürü olaylar oldu. Taraftar grupları çok ağır şeyler yaptılar. Yetmedi, Abdullah Kavukcu geldi, baskı yaptılar...'
Zaten bu hakemlerin kafası hiç sağlıklı değil, bugün izlediğimiz gibi. Zaten dengeleri birkaç yıldır bozuk bu hakemlerin. Bozulmuş kafalarında bu sefer kurallar işlemiyor, kafalarda başka şeyler işliyor. Ve sonuçta haklı değil, güçlünün yanında olmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla da penaltı...
Hakem de 'Allah'ım inşallah beni çağırmaz' duygularındayken zaten Onur korkunç hatalar yapabilen bir hakemdi geçen sene. Ve dolayısıyla da çağrılmıyor..."