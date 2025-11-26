Rıdvan Dilmen, Okan Buruk'un hatasını açıkladı: ‘Bozmaması gerekiyordu’

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında evinde Belçika ekibi Union Saint-Gillose’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen maçı değerlendirdi ve Okan Buruk’u tercihi konusunda eleştirdi.
Galatasaray, Devler Ligi'nin 5. haftasında Belçika'nın Union SG takımını konuk etti. Mücadele 1-0 konuk ekip lehine sonuçlandı. Galatasaray'ın 3 maç üst üste galibiyet serisi sona erdi ve 5 maç sonunda 9 puanda kaldı.
Maçın ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de mücadeleyi değerlendirdi.
İşte Rıdvan Dilmen'in yorumlarından öne çıkanlar;
"Okan Buruk'un korktuğu başına geldi. İlk 4 haftayı 9 puanla geçtik diyordu. Okan Buruk ikinci 4 maça bakarken son sakatlıklardan sonra hesaplar değişti.
Bugünkü maç önü röportajı izleyince ve kadroya bakınca anladım ki, Okan Buruk “Ben bugün oyunu 1-0'a göre organize edeyim. İyi ilk 11'imiz var.” diyordu. Rakibin yedeklerine vurgu yapıyordu.
Icardi Şampiyonlar Ligi'nde 90 dakika oynayacak durumda değil. Sara ve İlkay yüzde yüzünde değil. Hoca planladıklarının dışında gitmiyor maçı izlerken aslında. Kontrollü oyunla devreyi buldu. İstediği de aslında duran toptan golü bulmak."
"Planlarını bozan Jakobs'un arka adelesinin çekip çıkmak istemesi oldu. Arda'yı oyuna aldığı zaman bence bir hata yaptı. Son maçta sağ beke koyduğu Arda'yı orijinal mevkisi gördüğü stopere koydu ve bence burada hata yaptı.
Bütün ligin gıptayla baktığı ikili stoper bozuldu. Orijinal sol bekin gitti. Hayatları boyunca Sallai, Abdülkerim, Arda ve Sanzhez dörtlüsü antrenmanda bile beraber oynamamışlardır.
Sanchez'le bir pozisyon bile vermedin rakibine, Sanchez'siz oynadığın maçlarda sıkıntı yaşıyorsun. Her şeyi değiştirip oynatmak hata oldu. Galatasaray'ın bozmaması gereken bir yerdi burası."
"Lemina ve Osimhen'le iligili düşündük. Biliyor Okan hoca yedeklerin zayıf olduğunu. Mecburen yaptı bunu. İlkay'ı da mecburen oyunda tuttu, bakıyor orta sahaya burayı tutacak başka oyuncu olmadığını görüyor.
Bir de Arda'nın ikinci sarı kartı var değil mi? Uğurcan'ın ayağına basılmasına neden göstermedi o zaman? Golü kim attı. Faulü yapan kırmızı kart görmesi gereken Promise attı.
1 puan Galatasaray için şu ortamda kötü olmazdı değil mi? Ama hocanın hesabı mutlaka 3 puan almam lazım. 0-0'ı cebe atarak 3 puanı almam lazım düşüncesiydi."
"Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ligde bu kadar fark açmasının sebebi ne biliyor musun? Yedek kulübelerinin farkı nedeniyle… Galatasaray bugün eksikler nedeniyle burada eksik kaldı. Ligde 5 değişiklik var. Galatasaray ve Fenerbahçe rakiplerinden çok daha bütçeli takımlara sahip. Yedek kulübelerinde de pahalılar.
Okan Buruk zaten dünden itibaren ilk 24'ü hesaplıyor. Bu kadrodan dolayı, emin olun bugün tam kadro olsaydı ilk 8 için daha iddialı olurdu. Şimdi ilk 8 biraz daha hayal kaldı. Galatasaray için büyük fırsat vardı fakat kötü yakalandı.
Bence derbide Lemina da Osimhen de derbide ilk 11'de oynayacaktır."