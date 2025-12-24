Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası çok konuşulacak iddia: 'O iş bitti, çoktan gitmiş'

Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası çok konuşulacak iddia: 'O iş bitti, çoktan gitmiş'

07:4724/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek büyük sükse yaparken, usta yorumcu Rıdvan Dilmen maç sonu canlı yayında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi Vaclav Cerny'nin golleriyle 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Türkiye Kupası'nın grup etabına galibiyetle başladı.


Maçın ardından derbiyi Sports Digitale YouTube kanalında değerlendiren Rıdvan Dilmen, “Kulübelere baktığımızda Fenerbahçe’nin çok zayıf bir kulübesi vardı. Tek tecrübeli oyuncu Çağlar’dı; o da zaten uzun zamandır oynamıyor. Dakikalar geçtikçe bunun Beşiktaş’ın lehine olacağı belliydi. Fenerbahçe, Türkiye sınırları içerisindeki ilk mağlubiyetini almış oldu.” dedi.


Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva'yla ilgili Dilmen, “Ben şöyle okuyorum Rafa Silva olayını. İki taraf da birbirlerine blöf yapıyor. Beşiktaş diyor ki 'Gitsin ama 3'e 5'e bırakmayayım'.

Silva da zorluyor beni ucuza verin diye, muhtemelen anlaştı bir kulüple. 15'e değil de 5-6 vereyim de gideyim diyor. Bence gitti o diye düşünüyorum. Duyum falan değil." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendiren Dilmen şunları kaydetti, “Neden alacak anlamadım. Kerem, Asensio, Nene var. Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı santrfora ihtiyacı var. Acil Veerman'a ihtiyacı var.

Musaba ile uğraşacağıma çok iyi bir santfor alırım, orta saha alırım, stoper alırım. Fenerbahçe'nin dört oyuncuya ihtiyacı var, ihtiyaç olarak ilk 4'e girmez sol ön oyuncu. Musaba'yla uğraşacağıma önce ihtiyaçlarımı karşılarım. Sol bek, sol stoper, forvet ve orta saha.”



#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Rıdvan Dilmen
#Ziraat Türkiye Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ocak 2026'da sosyal destek ödemeleri ne kadar olacak? SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı güncel tutar