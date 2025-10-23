Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yıldıza büyük övgü! "Türk futboluna böylesi gelmedi"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray sahasında konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı yıldız isme övgüler yağdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Bodo/Glimt'i ağırladı. Karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılıları Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi.

Dilmen, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira'ya ayrı bir parantez açtı.

Uruguaylı futbolcudan övgüyle bahseden Dilmen, "Türk futboluna son 10 yılda bu kadar istikrarlı bir oyuncu gelmedi, gelmedi. Kimi sayarsan say." dedi.

Ünlü yorumcu açıklamasının devamında ise, "40 maçta belki bir tane iki tane sallanabilir fakat hakikaten çok farklı bir oyuncu, büyük karakter. Gidip 30 tane mi gol atacak? Hayır. Büyük bir karakter." ifadelerini kullandı.

