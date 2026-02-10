Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor-Fenerbahçe için olay tahmin: "Yüzde 90..."

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, yüzde vererek flaş bir tahminde bulundu.
Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi akşam saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili Sports Digitale'da açıklamalar yaptı.
Ünlü yorumcu, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçında öndeki 4'lüsünü (Asensio, Nene, Kerem, Talisca) Trabzonspor'a karşı da bozmayacağını söyledi. Dilmen, orta sahada ise topun Fenerbahçe'de kalması için N'Golo Kante, engellemek için ise Edson Alvarez'in kullanılması gerektiğini ve kararı hocanın vereceğini belirtti.
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması için "Tartışmasız tansiyonu yüksek maç olacak" diyen Rıdvan Dilmen, dev müsabakanın hakemiyle ilgili tahminde bulundu.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler'in yöneteceğini öne süren Rıdvan Dilmen, "Tahminim Halil Umut Meler yönetecek. Form durumu nedeniyle. Bu benim tahminim, yüzde 90 o yönetecek." şeklinde konuştu.