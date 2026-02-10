Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor-Fenerbahçe için olay tahmin: "Yüzde 90..."

Ünlü yorumcu, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçında öndeki 4'lüsünü (Asensio, Nene, Kerem, Talisca) Trabzonspor'a karşı da bozmayacağını söyledi. Dilmen, orta sahada ise topun Fenerbahçe'de kalması için N'Golo Kante, engellemek için ise Edson Alvarez'in kullanılması gerektiğini ve kararı hocanın vereceğini belirtti.