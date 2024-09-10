Rizespor Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti: İşte yeni adresi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen kaleci Gökhan Akkan'ın sözleşmesi feshedildi. 29 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı. İşte Gökhan Akkan'ın yeni adresi...
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan ile yollarını ayırdı.
Yeşil-beyazlılar, 29 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesini feshetti.
Ajansspor'un haberine göre; Gökhan Akkan'ın yeni adresi belli oldu.
Bodrum FK, serbest statüdeki kaleci Gökhan Akkan ile prensip anlaşması sağladı.
Rizespor dün Sheffield United forması giyen kaleci Ivo Grbic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.