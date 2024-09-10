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Spor

Rizespor Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti: İşte yeni adresi

15:09 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 15:15 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen kaleci Gökhan Akkan'ın sözleşmesi feshedildi. 29 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı. İşte Gökhan Akkan'ın yeni adresi...

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan ile yollarını ayırdı.

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Yeşil-beyazlılar, 29 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesini feshetti.

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Ajansspor'un haberine göre; Gökhan Akkan'ın yeni adresi belli oldu.

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Bodrum FK, serbest statüdeki kaleci Gökhan Akkan ile prensip anlaşması sağladı.

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Rizespor dün Sheffield United forması giyen kaleci Ivo Grbic'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.

#Çaykur Rizespor
#Gökhan Akkan
#Transfer
#Bodrum FK
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