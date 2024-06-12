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Spor

Robert Lewandowski'den kötü haber

10:36 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:37 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Adı Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Polonyalı yıldız Robert Lewandowski’nin, Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ardından Barcelona’daki akıbeti belli olacak. Polonya - Türkiye hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız futbolcu için kötü haber geldi. Detaylar haberimizde.

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Polonya'nın yıldız forveti Robert Lewandowski, Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçını kaçıracak.

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Polonya milli takım doktoru Jacek Jaroszewski'nin açıklamasına göre, Türkiye'ye karşı oynanan son hazırlık maçında uyluğundaki kas lifinde yırtık yaşadı.


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Jaroszewski, Lewandowski'nin Pazar günü Hollanda'ya karşı oynanacak açılış maçında yer almasının mümkün olmadığını söyledi.


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Doktor, "Robert'in Avusturya'ya karşı oynayacağımız ikinci maçta sahada olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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Barcelona'da forma giyen 35 yaşındaki Lewandowski, Polonya takımının kaptanı ve en önemli oyuncusu konumunda yer alıyor. 

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Türkiye'ye karşı 150. milli maçını oynayan Lewandowski, 33. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

#Robert Lewandowski
#Polonya
#Fenerbahçe
#EURO 2024
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