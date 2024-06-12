Robert Lewandowski'den kötü haber

Adı Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Polonyalı yıldız Robert Lewandowski’nin, Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ardından Barcelona’daki akıbeti belli olacak. Polonya - Türkiye hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız futbolcu için kötü haber geldi. Detaylar haberimizde.
Polonya'nın yıldız forveti Robert Lewandowski, Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçını kaçıracak.
Polonya milli takım doktoru Jacek Jaroszewski'nin açıklamasına göre, Türkiye'ye karşı oynanan son hazırlık maçında uyluğundaki kas lifinde yırtık yaşadı.
Jaroszewski, Lewandowski'nin Pazar günü Hollanda'ya karşı oynanacak açılış maçında yer almasının mümkün olmadığını söyledi.
Doktor, "Robert'in Avusturya'ya karşı oynayacağımız ikinci maçta sahada olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Barcelona'da forma giyen 35 yaşındaki Lewandowski, Polonya takımının kaptanı ve en önemli oyuncusu konumunda yer alıyor.
Türkiye'ye karşı 150. milli maçını oynayan Lewandowski, 33. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.