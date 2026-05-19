Roland Sallai’den Szoboszlai itirafı: ‘Galatasaray onun favorisi oldu’

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool destanının yankıları sürerken, RAMS Park’taki o cehennem atmosferinin Premier Lig yıldızlarını nasıl büyülediği ilk ağızdan deşifre oldu. Roland Sallai ve Szoboszlai arasında geçen o gizli diyalog gündem oldu.

"Bu nasıl bir atmosfer?" Roland Sallai açıklamasında, "Liverpool maçında sahayı geziyorduk, orada zaman geçirdik. 'Bu nasıl bir atmosfer?' dedi" ifadelerini kullandı.



Macar futbolcu, takım arkadaşına verdiği cevabı ise şu sözlerle anlattı: "Ben de 'Bu normal bir Galatasaray maçı' yanıtı verdim."


