Roland Sallai’den Szoboszlai itirafı: ‘Galatasaray onun favorisi oldu’

Roland Sallai, RAMS Park atmosferiyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Macar yıldız, milli takım arkadaşı Dominik Szoboszlai ile arasında geçen dikkat çekici diyaloğu anlattı.
Sözcü’ye konuşan Sallai, Liverpool maçı sırasında Szoboszlai’nin stat atmosferinden çok etkilendiğini söyledi.
“Bu nasıl bir atmosfer?”
Roland Sallai açıklamasında, “Liverpool maçında sahayı geziyorduk, orada zaman geçirdik. ‘Bu nasıl bir atmosfer?’ dedi” ifadelerini kullandı.
Macar futbolcu, takım arkadaşına verdiği cevabı ise şu sözlerle anlattı:
“Ben de ‘Bu normal bir Galatasaray maçı’ yanıtı verdim.”
“Galatasaray taraftarları onun da favorisi oldu”
Sallai ayrıca, RAMS Park’taki atmosferin Szoboszlai’yi oldukça etkilediğini belirterek, “Galatasaray taraftarları onun da favorisi oldu” dedi.