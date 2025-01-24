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Göztepe'den Romulo açıklaması: Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

Göztepe'den Romulo açıklaması: Fenerbahçe'ye mi gidiyor?

17:3524/01/2025, Cuma
G: 24/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Göztepe'de bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren Romulo'nun Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu iddia edildi. Çıkan transfer söylentileri sonrası sarı-kırmızılı kulübün onursal başkanı Mehmet Sepil'den açıklama geldi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de başarılı performansıyla sezona damga vuran Brezilyalı Romulo'nun adı transferde anılmaya devam ediyor.

Yabancı basında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'nin Romulo ile bir görüşme halinde olduğu aktarıldı.

Romulo Cardoso'nun temsilcisi Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirdi. Romulo'nun da Fenerbahçe forması giymek istediği iddia edildi.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi Romulo iddialarına açıklık getirdi. 

Sepil, "Romulo'nun Fenerbahçe ile alakalı çıkan haberlerini hayretle ve gülerek izliyoruz. Maç var diye böyle yapıyorlar, inanmayın.” ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, kiralık forma giyen Romulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunu kullanmıştı. Brezilyalı forvet oyuncusuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandı.

22 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda 18 maça çıkarken 10 gol atıp 6 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 3.7 milyon euro.

#Göztepe
#Romulo
#Fenerbahçe

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