Ronaldo ezan vakti antrenmanı durdurdu

Suudi Arabistan ekibi Al-Diraiyah'ta forma giyen Waleed Abdullah, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında konuştu. Portekizli yıldızın İslami konularda hassas olduğunu belirten Abdullah, Ronaldo'yla ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.
Cristiano Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Waleed Abdullah, Portekizli yıldızla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.
Al-Diraiyah takımında forma giyen Suudi Arabistanlı file bekçisi, Al-Nassr'da oynadığı dönemde antrenmanın namaz vakitlerine denk gelmesi halinde Ronaldo'nun idmanı durdurduğunu söyledi.
Waleed Abdullah, "Eğer antrenmandaysak ve ezan vaktiyse; Ronaldo teknik direktörle görüşüp, antrenmanı durdurmasını ve namaza gitmemizi istiyordu" ifadelerini kullandı.
38 yaşındaki eldiven, Ronaldo'nun namaz kılmayan birini gördüğünde ise "Sen neden namaz kılmıyorsun? Git onlarla birlikte namaz kıl" diye uyarıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.
Ronaldo'nun İslamiyet'e oldukça ilgili olduğunu belirten Waleed Abdullah, "Arabistan'a ilk geldiğinde kültüre aşina değildi. Onunla İslam hakkında konuşurduk ve o da konuyla çok ilgiliydi. Bir keresinde gol attıktan sonra sahada secdeye vardı ve bütün oyuncular hep bir ağızdan 'Allahu Ekber' diye bağırmıştı" ifadelerini kullandı.
Ronaldo'nun İslamiyet'i öğrendiğini ifade eden Abdullah, "Müslüman olsa da olmasa da Ronaldo, kendisini adayan ve disiplinli birisi. Üst seviye bir oyuncu ve bu sayede bu noktaya ulaşabildi. Ronaldo da oğlu da çok alçak gönüllü" diye konuştu.