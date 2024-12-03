Ronaldo ezan vakti antrenmanı durdurdu

Ronaldo'nun İslamiyet'i öğrendiğini ifade eden Abdullah, "Müslüman olsa da olmasa da Ronaldo, kendisini adayan ve disiplinli birisi. Üst seviye bir oyuncu ve bu sayede bu noktaya ulaşabildi. Ronaldo da oğlu da çok alçak gönüllü" diye konuştu.