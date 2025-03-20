Portekiz, Uluslar Ligi çeyrek finalinde Danimarka ile karşılaşmak için deplasmana giderken, Cristiano Ronaldo sürpriz bir an yaşadı. Havalimanında kalabalık bir taraftar grubu tarafından karşılanan yıldız futbolcu, bir Danimarkalının ‘Fenerbahçe’ye gel’ çağrısına şaşkınlıkla karşılık verdi. Bu ilginç davet, saniye saniye kaydedilerek sosyal medyada viral oldu.

1 /6 Portekiz, Uluslar Ligi çeyrek finalinde Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Portekiz kafilesi karşılaşma için Danimarka'ya giderken büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.



2 /6 Özellikle Cristiano Ronaldo'ya gösterilen sevginin boyutu izdihama yol açacak boyutlara geldi.



3 /6 Coşkulu kalabalığı beklemeyen Ronaldo'nun kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görülürken, kendisi için ağlayan bir taraftarı kırmayıp onunla fotoğraf çektirdi.



4 /6 Kalabalığın içinde bir kişinin Fenerbahçe çağrısı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.



5 /6 Bir taraftar, Ronaldo'ya "Come to Fener" diyerek bağırdı. O anları kayda alan kişinin videosu sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

