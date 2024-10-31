Ruben Amorim Manchester United'dan 4 oyuncunun gönderilmesini istedi: Süper Lig devleri devreye girdi

Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, Ruben Amorim ile anlaşmıştı. Amorim 4 oyuncunun takımdan gönderilmesini istedi.
Ruben Amorim, Manchester United'da çalışmalara erkenden başladı.
Erik ten Hag yerine takımın başına geçen Amorim, 4 oyuncunun biletini kesti.
Teamtalk'un haberine göre; Portekizli hoca, 4 oyuncunun devre arasında takımdan gönderilmesini istedi.
Bu 4 isim aynı zamanda Süper Lig devlerinin de transfer listelerinde yer alan futbolcular.
O isimler şu şekilde:
Casemiro
Antony
Christian Eriksen
Victor Lindelöf