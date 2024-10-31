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Ruben Amorim Manchester United'dan 4 oyuncunun gönderilmesini istedi: Süper Lig devleri devreye girdi

Ruben Amorim Manchester United'dan 4 oyuncunun gönderilmesini istedi: Süper Lig devleri devreye girdi

Haber Merkezi
11:0031/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, Ruben Amorim ile anlaşmıştı. Amorim 4 oyuncunun takımdan gönderilmesini istedi.

Ruben Amorim, Manchester United'da çalışmalara erkenden başladı.

Erik ten Hag yerine takımın başına geçen Amorim, 4 oyuncunun biletini kesti.

Teamtalk'un haberine göre; Portekizli hoca, 4 oyuncunun devre arasında takımdan gönderilmesini istedi.

Bu 4 isim aynı zamanda Süper Lig devlerinin de transfer listelerinde yer alan futbolcular.

O isimler şu şekilde:

Casemiro

Antony

Christian Eriksen

Victor Lindelöf

#Manchester United
#Ruben Amorim
#Süper Lig

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