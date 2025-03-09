Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sahte kimlikle futbolcu oldu, milli takıma kadar yükseldi

Sahte kimlikle futbolcu oldu, milli takıma kadar yükseldi

13:259/03/2025, Sunday
G: 9/03/2025, Sunday
Yeni Şafak
Sonraki haber

Güney Amerika'da futbol dünyasını şaşkına çeviren bir sahtekarlık olayı yaşandı. Diego Montano, ölen kardeşinin kimliğiyle futbolcu oldu ve milli takıma kadar yükseldi. Gerçek ortaya çıkınca federasyon, oyuncu ve kulübüne ceza yağdırdı.

Bolivya 1. Ligi ekibi Club Aurora'da forma giyen Gabriel Montano'nun ölen kardeşinin kimliğiyle futbolcu olduğu ortaya çıktı.

Gerçek adının Diego Montano olduğu ve yaşının da 20 değil 25 olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden kardeşinin kimliğiyle kulübün alt yapısına kayıt yaptıran oyuncu, geçtiğimiz yıl yükseldiği A takımda 30 maça çıkarken, 9 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Sahte kimlikle futbolcu olan Montano, gösterdiği performansla Bolivya Milli Takım'ına kadar yükseldi ancak forma şansı bulamadı.

Bolivya Futbol Federasyonu, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından Diego Montano'yu iki yıl futboldan men etti. Club Aurora takımına 33 puan silme cezası verilirken, kulüp başkanı Jaime Cornejo'ya da 3 yıl hak mahrumiyeti cezası kesildi.

#Güney Amerika
#Bolivya
#Gabriel Montano

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kirayı elden alan da veren de yandı: 20 milyon liraya kadar ceza kesilecek