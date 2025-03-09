Sahte kimlikle futbolcu oldu, milli takıma kadar yükseldi

Güney Amerika'da futbol dünyasını şaşkına çeviren bir sahtekarlık olayı yaşandı. Diego Montano, ölen kardeşinin kimliğiyle futbolcu oldu ve milli takıma kadar yükseldi. Gerçek ortaya çıkınca federasyon, oyuncu ve kulübüne ceza yağdırdı.

1 /5 Bolivya 1. Ligi ekibi Club Aurora'da forma giyen Gabriel Montano'nun ölen kardeşinin kimliğiyle futbolcu olduğu ortaya çıktı.

2 /5 Gerçek adının Diego Montano olduğu ve yaşının da 20 değil 25 olduğu belirtildi.

3 /5 Hayatını kaybeden kardeşinin kimliğiyle kulübün alt yapısına kayıt yaptıran oyuncu, geçtiğimiz yıl yükseldiği A takımda 30 maça çıkarken, 9 gol 1 asistlik performans sergiledi.

4 /5 Sahte kimlikle futbolcu olan Montano, gösterdiği performansla Bolivya Milli Takım'ına kadar yükseldi ancak forma şansı bulamadı.