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Spor

Sakaryaspor - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15:39 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:39 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Trendyol 1. Lig 3. haftasında Sakaryaspor ve Amed SK karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Peki, Sakaryaspor - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sakaryaspor - Amedspor maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı.

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Trendyol 1. Lig 3. haftasında Sakaryaspor evinde Amed SK’yı konuk ediyor. 

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Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. 

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Ligin ilk 2 haftasında 2 beraberlik alan Sakaryaspor mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkıyor. 

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 Amed SK ise ligin ilk 2 haftasında 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. 

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İki takım daha önce 4 kez karşı karşıya geldi.

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Bu maçlardan ikisi beraberlikle sonuçlandı. 

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Geriye kalan maçlarda 1 galibiyet Sakaryaspor 1 galibiyet Amed SK elde etti.


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SAKARYASPOR - AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor - Amed SK maçı bu akşam saat 21.00’de başlayacak.


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Karşılaşma beIN SPORTS 2 ve tabii spor 6 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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SAKARYASPOR - AMED SK CANLI İZLE

Sakaryaspor - Amed SK maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


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SAKARYASPOR - AMED SK CANLI SKOR

Sakaryaspor - Amed SK maçı canlı skor için TIKLAYIN.


#Sakaryaspor
#Amed SK
#Trendyol 1. Lig
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