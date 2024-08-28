Trendyol 1. Lig 3. haftasında Sakaryaspor ve Amed SK karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Peki, Sakaryaspor - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sakaryaspor - Amedspor maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı.

1 / 11 Trendyol 1. Lig 3. haftasında Sakaryaspor evinde Amed SK’yı konuk ediyor.

2 / 11 Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

3 / 11 Ligin ilk 2 haftasında 2 beraberlik alan Sakaryaspor mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkıyor.

4 / 11 Amed SK ise ligin ilk 2 haftasında 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.

5 / 11 İki takım daha önce 4 kez karşı karşıya geldi.

6 / 11 Bu maçlardan ikisi beraberlikle sonuçlandı.

7 / 11 Geriye kalan maçlarda 1 galibiyet Sakaryaspor 1 galibiyet Amed SK elde etti.



8 / 11 SAKARYASPOR - AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Sakaryaspor - Amed SK maçı bu akşam saat 21.00’de başlayacak.



9 / 11 Karşılaşma beIN SPORTS 2 ve tabii spor 6 ekranlarından naklen yayınlanacak.



10 / 11 SAKARYASPOR - AMED SK CANLI İZLE Sakaryaspor - Amed SK maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.

