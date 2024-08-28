Trendyol 1. Lig 3. haftasında Sakaryaspor ve Amed SK karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek. Peki, Sakaryaspor - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sakaryaspor - Amedspor maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı.
Trendyol 1. Lig 3. haftasında Sakaryaspor evinde Amed SK’yı konuk ediyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Ligin ilk 2 haftasında 2 beraberlik alan Sakaryaspor mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkıyor.
Amed SK ise ligin ilk 2 haftasında 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldı.
İki takım daha önce 4 kez karşı karşıya geldi.
Bu maçlardan ikisi beraberlikle sonuçlandı.
Geriye kalan maçlarda 1 galibiyet Sakaryaspor 1 galibiyet Amed SK elde etti.
SAKARYASPOR - AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sakaryaspor - Amed SK maçı bu akşam saat 21.00’de başlayacak.
Karşılaşma beIN SPORTS 2 ve tabii spor 6 ekranlarından naklen yayınlanacak.