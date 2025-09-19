Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi tarihine geçti: 49. maçında 50. golünü attı!

14:1719/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları dün akşam nefes kesti. Manchester City, Napoli’yi 2-0 mağlup ederek lige fırtına gibi bir giriş yaptı. Erling Haaland 56. dakikada 49. maçında 50. golünü atarak tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinden Manchester City ile Napoli karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Manchester City oldu.


Napoli'de 21. dakikada Giovanni Di Lorenzo kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Eski takımına karşı bu kez rakip olan Kevin De Bruyne, Napoli'nin 10 kişi kalmasının ardından oyundan alındı ve yerini Mathias Olivera'ya bıraktı.


Manchester City, 10 kişi kalan rakibi karşısında 56. dakikada Erling Haaland ve 65. dakikada Jeremy Doku'nun golleriyle maçı kazandı.


25 yaşındaki Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki 49. maçında 50 golünü attı. Norveçli yıldız, Devler Ligi arenasında 50 gole en erken ulaşan ilk isim oldu.


Şampiyonlar Ligi'ne e3 puanla başlayan Manchester City, bir sonraki hafta maçında Monaco'ya konuk olacak. Napoli, Sporting'i ağırlayacak.


