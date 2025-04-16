Samsunspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 32. hafta

Trendyol Süper Lig 32. haftasında Samsunspor evinde Alanyaspor’u konuk edecek. Süper Lig’de Samsunspor ile oynadığı üç maçı da kaybetmeyen Alanyaspor, düşme hattından çıkmak için mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. 4 maçtır galibiyet hasreti çeken Samsunspor ise üçüncülüğü kaybetmemek için galibiyet peşinde olacak. Peki, Samsunspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

1 /11 Samsunspor, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Alanyaspor’a konuk olacak. Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı üç maçı da kaybetmeyen Alanyaspor’un (1G 2B), 4+ kez karşılaşıp mağlup olmadığı tek rakibi Giresunspor.

2 /11 Alanyaspor ile oynadığı üç Süper Lig maçını da kazanamayan Samsunspor (2B 1M), lig tarihinde 4+ kez karşılaştığı 50 takım arasında sadece Manisaspor (2B 2M) ve Yozgatspor’u (2B 2M) mağlup edemedi.



3 /11 Süper Lig’de oynadığı son beş maçı kaybeden Alanyaspor, en üst lig tarihinde üst üste altı mağlubiyet almadı.



4 /11 Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk beş Süper Lig maçını kazanan Samsunspor, daha sonraki 10 dış saha karşılaşmasından sadece iki galibiyet çıkarabildi (4B 4M).



5 /11 Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kaybeden Alanyaspor (1G), daha önceki 22 iç saha karşılaşmasında aynı sayıda mağlubiyet almıştı (10G 9B 3M). Seyircisi önündeki son iki maçtan puansız ayrılan Akdeniz ekibi, en üst lig tarihinde üst üste üç iç saha mağlubiyeti almadı.



6 /11 Süper Lig’deki son üç maçını kaybeden Samsunspor, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 15 karşılaşmada almıştı (7G 5B 3M).



7 /11 2025 senesinde Süper Lig’de Adana Demirspor?un (38) ardından en az isabetli şut çeken iki takım Alanyaspor (48) ve Samsunspor (48).



8 /11 Alanyaspor’un Süper Lig’de attığı son üç golün tamamında payı bulunan Tonny Vilhena (2 gol & 1 asist), bu sezon Sergio Cordova’nın (Ocak 2025) ardından Akdeniz ekibinin üst üste dört golüne katkı sağlayan ikinci oyuncu olabilir.



9 /11 Alanyaspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçında birer asist yapan Emre Kılınç’ın, üst üste üç karşılaşmada gol pası verdiği tek rakibi Trabzonspor (Ağustos 2018-Eylül 2019 arasında).



10 /11 Samsunspor’un Süper Lig tarihinde Alanyaspor’a attığı üç golün ikisini kaydeden isim olan Marius Mouandilmadji, kırmızı-beyazlı formayla hiçbir rakibinin filelerini daha fazla havalandıramadı.

