Samsunspor'dan flaş Musaba hamlesi: Maç biter bitmez bakın ne yaptılar

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, eski takımı Samsunspor'a karşı sergilediği performansla yıldızlaştı. Maçın ardından Samsunspor cephesinden dikkati çeken bir hamle geldi.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak finale yükseldi.
Sarı-lacivertliler finalde Galatasaray'ın rakibi olurken, mücadelede özellikle Anthony Musaba’nın performansı dikkat çekti.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Anthony Musaba, eski takımına karşı oynadığı karşılaşmada oyunun en etkili isimlerinden biri oldu. 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, sarı-lacivertlilerin bulduğu iki golün de asistini yaptı.
Musaba’nın eski takımına karşı sergilediği coşkulu gol sevinçleri Samsunspor cephesinde rahatsızlığa neden oldu. Karşılaşma sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Samsunspor’un resmi sosyal medya hesabından Musaba için paylaşılan “teşekkür” mesajının kaldırıldığı görüldü.