Şaşkına çeviren karar: Şampiyon takım ligden çekildi

"Bizler, bu zorlu yolda daha ileriye gidebilmek için elimizden geleni yaptık. Defalarca kez Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, Nilüfer Belediyesi’ne ve ilgili bakanlıklarımıza ulaşarak tesis, kulübümüze tahsis edilmiş bir otobüs ve genel destek taleplerimizi ilettik. Her görüşmemizde yaptıklarımızı, hedeflerimizi, kimseden lüks değil, sadece eşitlik ve adalet beklediğimizi dile getirdik. Fakat maalesef bu çağrılarımız cevapsız kaldı. Ne gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak bir altyapı desteği, ne oyuncularımızı deplasmana götürecek bir otobüs, ne de en temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir maddi katkı sağlandı."