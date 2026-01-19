Senegal'in kahramanı Mane: Sahayı terk eden takım arkadaşlarını böyle ikna etti

Maç sonrası yaşananları anlatan Sadio Mane, takım arkadaşlarını neden durdurduğunu şu sözlerle açıkladı:





“Onlara bu maçı oynamamanın çılgınlık olacağını söyledim. Penaltıdan sonra sahayı terk etmek Afrika futboluna verilebilecek en kötü imaj olurdu. Takımdaki herkes beni dinliyor, yapmam gereken buydu ve yaptım.”





Hakemi neden protesto etmediği sorusuna ise Mane şu yanıtı verdi:





“Hakemler de bizim gibi hata yapabilir. Onu yargılamak bize düşmez. En önemlisi bunu dünyanın dört bir yanındaki insanlar için yaptım. Maçı izlemek istiyorlardı.”