Senegal'in kahramanı Mane: Sahayı terk eden takım arkadaşlarını böyle ikna etti

Afrika Uluslar Kupası finalinde hakem kararına isyan ederek sahayı terk eden Senegalli futbolcuları geri dönmeye ikna eden Sadio Mane için , "Sadece kupayı değil Afrika futbolunun onurunu da kazandı" yorumları yapıldı. Mane’nin liderliği, Senegal’e tarihi zaferi getirdi.
Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal, ev sahibi Fas’ı uzatmalarda 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Final maçının en çok konuşulan anı ise Sadio Mane’nin sahadaki liderliği oldu.
Mücadelenin kritik anında hakemin Fas lehine verdiği penaltı kararına sert tepki gösteren Senegalli futbolcular, karşılaşmayı protesto etmek amacıyla sahayı terk ederek soyunma odasına yöneldi. O anlarda sahada kalan tek isim ise kaptan Sadio Mane oldu.
Mane, takım arkadaşlarını sahaya geri dönmeleri için ikna etti. Senegalli oyunculara seslenen yıldız futbolcunun, "Erkekler gibi oynayacağız!" sözleri kısa sürede karşılık buldu. Mane’nin çağrısının ardından Senegal takımı sahaya geri döndü ve Fas penaltı atışını kaçırdı. Senegal maçta bulduğu golle kupaya uzandı.
Maç sonrası yaşananları anlatan Sadio Mane, takım arkadaşlarını neden durdurduğunu şu sözlerle açıkladı:
“Onlara bu maçı oynamamanın çılgınlık olacağını söyledim. Penaltıdan sonra sahayı terk etmek Afrika futboluna verilebilecek en kötü imaj olurdu. Takımdaki herkes beni dinliyor, yapmam gereken buydu ve yaptım.”
Hakemi neden protesto etmediği sorusuna ise Mane şu yanıtı verdi:
“Hakemler de bizim gibi hata yapabilir. Onu yargılamak bize düşmez. En önemlisi bunu dünyanın dört bir yanındaki insanlar için yaptım. Maçı izlemek istiyorlardı.”