Serdal Adalı Rafa Silva'nın bonservisini açıkladı: Bu parayı veren alır

Selman Ağrıkan
14:2017/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva’nın durumu ve bonservisiyle ilgili net konuştu. Adalı, Portekizli futbolcuyla iletişimin sınırlı olduğunu belirtirken istediği rakamı da açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İzmir'de katıldığı etkinlikte siyah-beyazlı takımın yıldız oyuncusu Rafa Silva hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalı, hem oyuncuyla olan iletişim sürecine hem de olası transferde beklentilerine net ifadelerle değindi.

Rafa Silva ile iletişimlerinin olmadığını vurgulayan Adalı, "Rafa, Sergen Hoca ile birlikte yaptığımız basın toplantısından bu yana sadece bir kez Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında herhangi bir temasımız olmadı" dedi.

Portekizli oyuncunun geleceğinin belirsiz olduğunu belirten Adalı, bonservis beklentisini ise açıkça dile getirdi:


"Rafa’nın durumu şu an belirsiz. Teknik ekip süreci takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon euro bekliyoruz. Veren alır."

Serdal Adalı’nın bu açıklamaları, ara transfer dönemi öncesinde Rafa Silva için kulüplerin nasıl bir yol izleyeceği konusunda önemli bir mesaj olarak yorumlandı.

Rafa Silva, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 16 maçta 5 gol atıp 3 asist kaydetti.

