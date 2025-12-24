Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Yüzde 99 bitti

Çelikler, Musaba hamlesinin ardından sarı-lacivertli taraftarın daha fazlasını beklediğini de belirtti. Yorumcu, kadro planlamasına dair görüşünü, "Bundan sonra Maestro ve bir orta saha daha… Ya da Maestro ve bir kaliteli stoper artı Sörloth… Bu taraftar bunu bekliyor" ifadeleriyle aktardı.