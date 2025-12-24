Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe'nin transferini açıkladı: Yüzde 99 bitti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Samsunspor’un Hollandalı hücumcusu Anthony Musaba öne çıkan isim oldu. Yorumcu Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin bu transferi büyük ölçüde bitirdiğini belirtirken, taraftarın beklentisinin bu hamleyle sınırlı kalmadığını vurguladı.
Fenerbahçe, devre arası transfer planlamasında hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-lacivertli yönetimin, Samsunspor’da forma giyen Anthony Musaba’yı imza aşamasına getirdiği belirtildi.
NEO Spor’da konuşan futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe’nin kanat ihtiyacına dikkat çekerek Musaba transferinin kritik olduğunu dile getirdi. Çelikler, "Fenerbahçe’ye bugün Musaba lazımmış. Oğuz Aydın’ı gördükten sonra onu anladım. Yüzde 99 bitti Musaba transferi" sözleriyle sürecin sonuna yaklaşıldığını savundu.
Çelikler, Musaba hamlesinin ardından sarı-lacivertli taraftarın daha fazlasını beklediğini de belirtti. Yorumcu, kadro planlamasına dair görüşünü, "Bundan sonra Maestro ve bir orta saha daha… Ya da Maestro ve bir kaliteli stoper artı Sörloth… Bu taraftar bunu bekliyor" ifadeleriyle aktardı.
Samsunspor, 25 yaşındaki Anthony Musaba’yı sezon başında İngiltere Championship takımlarından Sheffield Wednesday’den 1 milyon euro bedelle transfer etmişti. Hem sağ hem sol kanatta görev yapabilen Hollandalı futbolcu, ihtiyaç halinde santrfor pozisyonunda da oynayabiliyor.
Musaba, Samsunspor formasıyla çıktığı 22 maçta 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.