Serdar Ali Çelikler ilk yarının en iyi 11'ini seçti: Kadrosuna almadığı isim dikkat çekti

16:2423/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Süper Lig'de ilk yarının 11'ini belirledi. Çeikler'in kadrosunda Galatasaray ile Trabzonspor'dan dörder, Fenerbahçe'den iki ve Başakşehir'den bir oyuncu yer aldı. Ünlü yorumcu "diğer futbolculara ayıp olur" diyerek Osimhen'e kadroda yer vermemesi dikkati çekti. İşte Serdar Ali Çelikler'in en iyi 11'i:

Andre Onana (Trabzonspor)

Roland Sallai (Galatasaray)

Milan Skriniar (Fenerbahçe)

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Lucas Torreira (Galatasaray)

Christ Inao Oulai (Trabzonspor)

Marco Asensio (Fenerbahçe)

Leroy Sane (Galatasaray)

Eldor Shomurodov (Başakşehir)

Paul Onuachu (Trabzonspor)

Serdar Ali Çelikler'in 11'inin sahaya dizilişi

