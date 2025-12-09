Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş isyan: "Böyle bir ortam..." diyerek sert çıktı!

SAKATLIKLARDA SON DURUM





Beşiktaş teknik direktörü; “Sakatlanan oyuncuların durumunu bilmiyorum ama Cengiz ciddi sakatlandı herhalde. Henüz tam durumlarını bilmiyorum. Ama oyuncularımız var. Rashica'yı aldık oyuna Tammy de Jota yerine girdi eskisine göre çok daha iyi oynadı.” ifadelerini kullandı.