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Sezonun en iyi orta sahaları paylaşıldı: Orkun Kökçü’den emojili yorum!

Sezonun en iyi orta sahaları paylaşıldı: Orkun Kökçü’den emojili yorum!

12:397/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Benfica formasıyla sezona damga vuran isimlerden Orkun Kökçü, Portekiz Ligi’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yorum yaptı. Portekiz Ligi’nde sezonun en iyi orta sahaları duyuruldu. Milli yıldızdan çok konuşulacak emojili cevap geldi.

Portekiz Ligi'nde şampiyonluğu Porto'ya kaptıran Benfica'da Orkun Kökçü performansıyla sezona damga vuran isimlerden biri olmuştu.


Sezonun sona ermesiyle birlikte Portekiz Ligi'nde en iyi orta sahalar belli oldu.


Portekiz Ligi'nin resmi hesabından sezonun en iyi orta sahalarının Hjulmand, Aurnes ve Tiago Silva olduğu duyuruldu.

Orkun Kökçü ise bu isimlerin arasında olmamasına tepki gösterdi. Milli futbolcunun, Portekiz Ligi hesabının paylaşımına yaptığı yorum kısa süre içerisinde yüzlerce etkileşim aldı.


Orkun Kökçü bu sezon Benfica formasıyla 51 maça çıktı ve 12 gol-9 asistlik performans gösterdi.


Orkun Kökçü'nün paylaşımı

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