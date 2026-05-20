Şoke eden iddia: Mourinho Fenerbahçeli yıldızı Real Madrid'e götürecek

Real Madrid'in başına geçmek için gün sayan Jose Mourinho'nun transfer olarak eski öğrencisini istediği belirtildi. Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe’de birlikte çalıştığı yıldız oyuncuyu takımın liderlerinden biri yapmayı planladığı iddia edildi.
Jose Mourinho’nun Real Madrid'in başına geçmesi beklenirken transfer kulislerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İspanyol devinin savunma hattını güçlendirmek isteyen Mourinho’nun, hedefindeki ismin Milan Skriniar olduğu öne sürüldü.
Yeni Asır’ın haberine göre; Portekizli teknik adam, savunmanın liderliğini eski öğrencisine emanet etmeyi düşünüyor.
Kariyerinde Inter kaptanlığı yapan ve ardından Paris Saint-Germain forması giyen Skriniar, Avrupa futbolunun deneyimli savunmacıları arasında gösteriliyor. 31 yaşındaki futbolcunun liderlik özelliklerinin Mourinho tarafından özellikle önemsendiği ifade edildi.
Haberde, Real Madrid’den resmi teklif gelmesi halinde Slovak futbolcunun ayrılık seçeneğine sıcak bakabileceği aktarıldı. Ayrıca Fenerbahçe'nin de dünya devi bir kulüpten gelecek olası teklife karşı transfere engel olamayacağı öne sürüldü.
Milan Skriniar’ın daha önce Jose Mourinho hakkında yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. Deneyimli savunmacı, Portekizli teknik adam için şu ifadeleri kullanmıştı:
"Jose Mourinho muhteşem bir teknik direktör. Onunla her zaman harika bir ilişkimiz oldu."