Süper Kupa finali sonrası olay iddia: Galatasaraylı yıldız 'arıza' çıkardı

Yürekli, “Galatasaray, 'Günay sebebiyle maçı kaybetti' demiyorum. Ama bu tercih Kemerburgaz’da sorun olur. Gaziantep’te oynanan Trabzonspor maçında kaleyi Uğurcan Çakır korudu. Yani kupada Günay oynuyor gibi bir durum yok. Uğurcan Çakır’ın arıza çıkardığını da duyuyorum. Ben Okan Hoca’nın Günay’ı neden tercih ettiğini Galatasaray taraftarına anlatması gerektiğini düşünüyorum. Uğurcan’la ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini öngörüyorum. Duyduğum bazı şeyler var ama teyide muhtaç” ifadelerini kullandı.