Süper Kupa finali sonrası olay iddia: Galatasaraylı yıldız 'arıza' çıkardı

Süper Kupa finalindeki mağlubiyet sonrası Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk’un kaleci tercihi tartışma konusu oldu. Derbide yedek kalan Uğurcan Çakır cephesinde rahatsızlık olduğu iddia edildi.
Galatasaray, Süper Kupa finalinde Olimpiyat Stadyumu’nda Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olarak kupayı ezeli rakibine kaptırdı.
Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı camiada en çok tartışılan konu ise teknik direktör Okan Buruk’un kalede Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç’i tercih etmesi oldu.
Gazeteci Haluk Yürekli, TV100’de yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır’ın bu durumdan memnun olmadığını ve konuyla ilgili sorun çıkardığını iddia etti.
Yürekli, “Galatasaray, 'Günay sebebiyle maçı kaybetti' demiyorum. Ama bu tercih Kemerburgaz’da sorun olur. Gaziantep’te oynanan Trabzonspor maçında kaleyi Uğurcan Çakır korudu. Yani kupada Günay oynuyor gibi bir durum yok. Uğurcan Çakır’ın arıza çıkardığını da duyuyorum. Ben Okan Hoca’nın Günay’ı neden tercih ettiğini Galatasaray taraftarına anlatması gerektiğini düşünüyorum. Uğurcan’la ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini öngörüyorum. Duyduğum bazı şeyler var ama teyide muhtaç” ifadelerini kullandı.
Yürekli ayrıca Galatasaray’daki genel tabloya da dikkat çekerek, "Bu maç öncesinde Kemerburgaz’da kenetlenme yok. Yönetimde kenetlenme yok. Galatasaray taraftarı içinde de bölünmüşlük var. Galatasaray bu ortamdan ders çıkaramazsa bu gemi daha çok su almaya devam eder. Gemi şu anda su almaya başladı" diye konuştu.