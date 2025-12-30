Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu futbolcu geceye damga vurdu

Süper Lig'de ara transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala birçok takım kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunuyor. Süper Lig'de özellikle dev kulüplerin gündemine gelen bir isim var ki bu gece oynanan bir karşılaşmaya damga vurdu. Sosyal medyada futbolcuyla ilgili dikkat çekici paylaşımlar yapıldı.

1 /7 Onyedika, Nijerya'nın Uganda'yı 3-1 yendiği maçta attığı iki golle takımının en dikkat çeken ismi olurken sosyal medyanın da gündemine yerleşti.

2 /7 Onyedika 62 ve 67. dakikalarda takımına attığı gollerle katkıda bulundu.

3 /7 Nijerya ve Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de takım arkadaşını attığı goller sebebiyle kutladı.

4 /7 Futbol kariyerini Belçika'nın Club Brugge takımında sürdüren Raphael Onyedika'nın sözleşmesi 2027'de sona eriyor.

5 /7 Son günlerde adı daha çok Galatasaray ile anılan Onyedika'nın transfer sürecinin Ocak ayı sonunu bulacağı konuşuluyor. Sarı Kırmızılıların transferden yetkili yöneticisi Abdullah Kavukcu'nun da bu sebeple "İstediğimiz oyuncuyu kulübü Şampiyonlar Ligi maçlarından önce vermiyor" söyleminde bulunduğu belirtildi.

6 /7 Onyedika, Club Brugge'a 2022 yılında 9.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun şu anki piyasa değeri 20 milyon Euro.